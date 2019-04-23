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Arya Stark'ın seks sahnesine Sophie Turner'dan olay yorum

DİZİ HABERLERİ  | 23.04.2019 10:32 | Son Güncelleme

Game Of Thrones'un Arya Stark'ı yeni sezonda seks sahnesiyle gündeme geldi. Maisie Williams'ın seks sahnesine rol arkadaşı Sophie Turner'dan olay bir yorum geldi.

Arya Stark'ın seks sahnesine Sophie Turner'dan olay yorum

Game of Thrones 8. sezon 2. bölümde Arya Stark karakterinin ilk kez çıplak göründüğü seks sahnesi olay olmuştu.

Arya'nın kız kardeşi Sansa'yı canlandıran oyuncu Sophie Turner'dan o sahnelerle ilgili ilginç bir yorum geldi. Game of Thrones yıldızı Sophie Turner en yakın arkadaşı Maisie Williams’ın seks sahnesi ile ilgili sosyal medyada espirili paylaşımda bulundu.

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Arya Stark rolünü oynayan Maisie Williams’ın kariyerindeki ilk seks sahnesi olan bu görüntü karşısında yorum yapmadan duramayan Sophie Turner, "Paskalya bayramına özel, Game of Thrones yapımcıları bu ‘tavşanların’ zıplamasını uygun görmüş galiba... Ah bu arada elimdeki şarap değil, çay" dedi.

Arya’nın ilk kez çıplak göründüğü seks sahnesi, seyircilerin sosyal medya üzerinden eleştirel yorumlar yapmalarına yol açmıştı; seyirciler, sahneden duydukları rahatsızlığı dile getirmişti.


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