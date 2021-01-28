HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arzu Aygün: Samsun'da 42 gündür kayıp olan kadının cesedi bulundu, cinayeti itiraf eden zanlı gözaltında

Arzu Aygün: Samsun'da 42 gündür kayıp olan kadının cesedi bulundu, cinayeti itiraf eden zanlı gözaltında

28.01.2021 14:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Arzu Aygün: Samsun'da 42 gündür kayıp olan kadının cesedi bulundu, cinayeti itiraf eden zanlı gözaltında

Samsun’un Atakum ilçesinde 17 Aralık’ta evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün cesedi bu sabah ormanlık alanda bulundu. Aygün'ü öldürdüğünü itiraf eden Muharrem Coşkun gözaltına alındı.

Samsun’un Atakum ilçesinde 17 Aralık’ta evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün cesedi bu sabah ormanlık alanda bulundu. Aygün'ü öldürdüğünü itiraf eden zanlı Muharrem Coşkun gözaltına alındı.

Ailesi, iki çocuk annesi Arzu Aygün'le ilgili olarak 24 Aralık'ta Denizevleri Polis Merkezi'ne kayıp başvurusu yapmıştı.

Arzu Aygün'ün ailesi, olayı ATV televizyondan yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına da taşımıştı.

Polisin verdiği bilgiye göre, Aygün'ün Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda bir çuvala konan cesedi, 38 yaşındaki zanlı Muharrem Coşkun'un yer göstermesi ile bulundu.

DHA'nın haberine göre Muharrem Coşkun ilk ifadesinde, Arzu Aygün'ü en son Atakum'da gördüğünü söyledi, "Telefonunu ve bir flash belleği bana verip yanımdan ayrıldı" dedi.

'Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı'

Muharrem Coşkun, daha sonra savcılığa giderek ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedini Kozluk Mahallesi civarında ormanlık alana bıraktığını itiraf etti.

Coşkun, "Olay günü beraber Terme sahiline gezmeye gittik. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Arabadan indik, o sıra tartışmamız alevlendi. Ben de üzerimdeki tabancayla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra yere düştü. Ben de panik oldum. Öldüğünden emin olunca da gurbetçilerin yazlıklarının olduğu alana çuvala koyup attım. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi.

Aygün'ün cesedi, otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Polis, Arzu Aygün'ün kaybolması sonrası, Muharrem Coşkun dahil 5 kişinin ifadesine başvurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildiTSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi
Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Canlı yayında gözaltına alınan 'dolandırıcı' kadın tutuklandı

Canlı yayında gözaltına alınan 'dolandırıcı' kadın tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı

75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada tartışma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

THY'den Almanya'ya gidecek yolculara 'tıbbi maske' uyarısı

THY'den Almanya'ya gidecek yolculara uyarı

Vaşak ırkı azaldığı için sayısı artan domuzlar, yiyecek bulmak için mahalleye iniyor

Haftada 2-3 gün 20-30 tanesi geliyor! Nedeni ortaya çıktı

Elif Bereket'in ölümüne neden olan sürücü yakalandı! Otomobilin camında kahreden detay

Elif Bereket'in ölümüne neden olan sürücü yakalandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.