Arzu Aygün’ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

MAHKEMEDE VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan şahsın mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Şahıs suçunu itiraf ederek, "Arzu Aygün ile 2015 yılında sevgili olmaya başladık. 2018 Haziran ayına kadar ilişkimiz devam etti. Sonrasında kendisiyle bir dönem uzaklaştık. Ancak bu dönemde ara sıra görüşmemiz oldu. 2019 Mart ayına kadar ilişkimiz tartışmalı da olsa yine devam etti. Olay tarihine kadar kendisiyle ara sıra görüşmeye devam ettik. Olay tarihinde Arzu Aygün’ü alarak Atakum ilçesi Ömürevleri mevkisindeki alacaklı olduğum bir yere gittik. Bu kişilerden parayı alamayıp geri döndük. Araca binince Arzu bana, ’Kenan’ı seviyorum’ dedi. 2020 Aralık ayında Arzu bana ’Kenan S. isimli kişi ile birlikte olduğunu’ söylemişti. Ancak o an şaka olduğunu söyleyince üstelemedim. Olay günü yine ’Kenan ile birlikte olduğunu’ söyledi" dedi.

