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Arzu Aygün’ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

28.01.2021 20:10 | Son Güncelleme:
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Arzu Aygün’ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Samsun’da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki Arzu Aygün’ün cansız bedeninin çuval içinde ormanlık alanda bulunmasının ardından tutuklanan katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinden 17 Aralık’ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık’ta polise kayıp başvurusu yaptığı 2 çocuk annesi Arzu Aygün’den bir daha haber alınamadı.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem Coşkun (37) gözaltına alındı. Muharrem Coşkun suçunu itiraf etti ve dün gece cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün’ün cansız bedeni Samsun’un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

2 çocuk babası Muharrem Coşkun ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu’ndaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Cinayet zanlısının Arzu Aygün’ü tabancayla kafasından vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Muharrem Coşkun akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Muharrem Coşkun adliye çıkışı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek burada Kovid-19 testi yapıldıktan sonra cezaevine götürüldü.

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MAHKEMEDE VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan şahsın mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Şahıs suçunu itiraf ederek, "Arzu Aygün ile 2015 yılında sevgili olmaya başladık. 2018 Haziran ayına kadar ilişkimiz devam etti. Sonrasında kendisiyle bir dönem uzaklaştık. Ancak bu dönemde ara sıra görüşmemiz oldu. 2019 Mart ayına kadar ilişkimiz tartışmalı da olsa yine devam etti. Olay tarihine kadar kendisiyle ara sıra görüşmeye devam ettik. Olay tarihinde Arzu Aygün’ü alarak Atakum ilçesi Ömürevleri mevkisindeki alacaklı olduğum bir yere gittik. Bu kişilerden parayı alamayıp geri döndük. Araca binince Arzu bana, ’Kenan’ı seviyorum’ dedi. 2020 Aralık ayında Arzu bana ’Kenan S. isimli kişi ile birlikte olduğunu’ söylemişti. Ancak o an şaka olduğunu söyleyince üstelemedim. Olay günü yine ’Kenan ile birlikte olduğunu’ söyledi" dedi.

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