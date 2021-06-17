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Arzu Aygün'ün katiline müebbet hapis cezası

17.06.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kaybolduktan 42 sonra cansız bedeni çuval içinde ormanlık alanda bulunan 35 yaşındaki Arzu Aygün'ü öldüren şahıs, yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Arzu Aygün'ün katiline müebbet hapis cezası

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Aygün'ün babası Seyfullah, annesi Semine Aygün ve kızı N.S.Ş. (15) ile tutuklu sanık Muharrem Coşkun'un (38) yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Muharrem Coşkun son sözü sorulduğunda, "Ben Arzu'yu para için öldürmedim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Yargılama sonucu sanık Coşkun, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Arzu Aygün'ün ailesinin avukatı Özlem Sezgin Azal, duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adaletin tecelli ettiğini söyledi.

"BU SAVUNMAYI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ"

Tüm Türkiye'nin merak ettiği bir davayı bugün itibarıyla sonuçlandırdıklarını belirten Azal, "Sanık Muharrem Coşkun müebbet hapis cezası aldı. Zaten beklediğimiz bir karardı ve aksi bizim için sürpriz olurdu. Sonuç olarak hak ettiği cezayı aldığı için mutluyuz. Adalet tecelli etmiş oldu. Dosyada hakkında iki farklı suçlama daha vardı. Ruhsatsız silah kullanmak suçundan ayrı yargılanacak. Hırsızlık suçundan da beraat aldı. O konu hakkında da itiraz hakkımızı kullanacağız." dedi.

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Sanığın duruşmada bu cinayeti ağır tahrik altında işlediğini söylemeye devam ettiğini aktaran Azal, "Bu savunmayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Zaten dosyalarda da bu cinayetin tasarlanarak işlendiği açık şekilde yer alıyor." diye konuştu.

"KÖTÜLÜĞE GİDEN YOLLARIN KAPATILMASI LAZIM"

Aygün'ün babası Seyfullah Aygün ise "Benim yangınım hiçbir zaman sönmeyecek. Ama müebbet alması bizi bir nebze de olsa sevindirdi. Fakat ne kadar sevinsek de bizim kızımız geri gelmeyecek. Kötülüğe giden yolların kapatılması lazım. Cinayet işlendikten sonra, olay olduktan sonra hiçbir şey çare değil. Önemli olan kötülüğe giden yolları kapatmaktan geçiyor. İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz." ifadelerini kullandı.

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Samsun'un Atakum ilçesinde 17 Aralık 2020'de evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Arzu Aygün'ün, Muharrem Coşkun tarafından öldürülüp Terme ilçesi Kozluk Mahallesi'nde ormanlık alana atıldığı belirlenmişti. 28 Ocak'ta gözaltına alınan Muharrem Coşkun tutuklanmıştı. (AA / İHA)


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