Arzu Cansever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Arzu Cansever'in eşi kimdir?

Ünlü sanatçı ve AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, Star TV ekranlarında sunduğu Haluk Levent’le Yeniden programında Arzu Cansever’in acı öyküsünü işledi. Kendisinden 10 yaş büyük biriyle evlendirilen Arzu Cansever, yaşadığı acı olayları programda anlattı.

ARZU CANSEVER KİMDİR?

Aslen Yozgatlı olan Arzu Cansever, 1986’da doğdu. Henüz 14 yaşında ailesinin zoruyla kendisinden 14 yaş büyük biriyle evlendirilen Arzu Cansever, karşı çıkmasına rağmen bu evliliğe engel olamadı.

Hayatının zindana dönüştüğünü söyleyen Arzu Cansever, 15 yaşındayken anne oldu. Eşinden gördüğü şiddete daha fazla dayanamayan Arzu Cansever, ayrılmak isteyince daha fazla şiddet gördü.

ARZU CANSEVER’İN KOCASI KİMDİR?

Arzu Cansever’in 14 yaşında evlendirildiği kocası Ahmet Boztaş, boşanmak isteyen genç kadını av tüveğiyle bacaklarından ve kollarından vurarak yaraladı. 6 çocuk annesi Arzu Cansever’in bacakları kesilmiş, kolları da kullanılamaz hâle gelmişti.

Arzu Cansever’in kocasıyla ilgili pek bir bilgi bulunmuyor.



