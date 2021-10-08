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Arzu Çerkezoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

08.10.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslen Artvinli olan Arzu Çerkezoğlu, 2018’e yapılan 15. Genel Kurul’da Kani Beko’nun ardından DİSK genel başkanlığına seçildi. Eğitim aldığı yıllarda birçok öğrenci hareketinin içerisinde yer alan Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Öğrenci Dernekleri Federasyonu’nda kurucu genel sekreterlik yaptı.

Arzu Çerkezoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra patoloji uzmanı olarak çalışan Arzu Çerkezoğlu, sağlık sendikalarında yer almaya devam etti. Çeşitli sendikalarda şube başkanlığı yapan Arzu Çerkezoğlu, Dev Sağlık-İş’te genel başkan olarak görev aldı.

ARZU ÇERKEZOĞLU KİMDİR?

11 Ağustos 1969’da Artvin’in Şavşat ilçesinde doğan Arzu Çerkezoğlu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) genel başkanlığını yapıyor. Kani Beko’nun istifasının ardından DİSK’in genel başkanı olan Arzu Çerkezoğlu, gençlik dönemlerinde öğrenci hareketlerinin içinde yer aldı.

İstanbul Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nunda kurucu genel sekreterlik yapan Arzu Çerkezoğlu, 1992’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden patoloji uzmanı olarak mezun oldu. Doktor olmasının ardından sağlık sendikalarında yer alan Arzu Çerkezoğlu, SES ve Tüm Sağlık Sen’de şube başkanlığı yaptı.

Kamu görevinin sona ermesinin ardından 2001 yılında Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası'na (Dev Sağlık-İş) üye olan Arzu Çerkezoğlu, burada da genel başkanlık yaptı. 2013’te DİSK genel sekreterliğine seçilen Arzu Çerkezoğlu, 2018’de yapılan 15. Genel Kurul'da DİSK'in Genel Başkanı seçildi.

Başkan olmasının ardından, "Başkan olmam kadın işçilerde örgütlenme mücadelesinin daha güçlenmesi ve temsiliyetlerinin arttırılması konusunda yararlı olacak" ifadelerini kullanan Arzu Çerkezoğlu, DİSK'te kadın işçilerin sayısını artırmak ve etkin görevlerde olmalarını sağlamayı hedeflediklerini açıklamıştı.

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