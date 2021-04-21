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Arzu Sabancı'nın koronavirüs uyarısı sosyal medyada olay oldu

21.04.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzu Sabancı koronavirüs paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Sabancı boğaz manzaralı evinden uyarıda bulundu.

Arzu Sabancı'nın koronavirüs uyarısı sosyal medyada olay oldu

Sosyetenin ünlü isimlerinden Arzu Sabancı, takipçilerini koronavirüse karşı uyardı. 'Tedbiri elden bırakmayın' diyen Sabancı, Instagram sayfasında şu mesajı paylaştı:

"Aşı da olsanız... Hastalığı geçirmiş antikorunuz da olsa... Risk her zaman var... Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam... Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz.... Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden... Sakın evde sıkıldık demeyin... Rahat nefes aldığınız güne, evinizde olduğunuza şükrederek... Evde kalmaya devam...."

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Arzu Sabancı'nın boğaz manzaralı evinden çektiği fotoğrafla yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.

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Sabancı'nın bu paylaşımına çoğu takipçi "Bizimle dalga mı geçiyorsunuz" diyerek tepki verdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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