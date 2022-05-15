Arzu Sabancı teknesiyle Eminönü'nden geçerken paylaştı! Sorusu dalga konusu oldu

Daha önce pandemi döneminde boğaz manzaralı evinden "Evde kal" paylaşımı yapan ve tepki gören Arzu Sabancı bu sefer de balık ekmek paylaşımı ile gündemde. Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden Arzu Sabancı bir paylaşımıyla yine gündem oldu.

Öğle saatlerinde özel teknesiyle Tersane İstanbul'da gerçekleşen Contemporary Istanbul'a giden Sabancı'nın paylaşımı sosyal medyanın diline düştü.

Bir ara Eminönü'nde geçen Sabancı, "Balık-ekmek kokusu... Ne güzel kokuyor. Acaba nereden buluruz?" diye sordu. Sabancı ailesinden Ömer Sabancı'nın eşi, magazinde çok konuşulan Hacı ve Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın sosyal medya paylaşımı tepki gördü.

Arzu Sabancı'nın bu paylaşımı hem esprilere hem de tepkiye neden oldu. Arzu Sabancı'nın bu paylaşımına "Fanus'ta mı yaşıyorsun?", "Hiç yememiş mi şaka gibi", "Gerçek hayattan ne kadar uzak zavallı" yorumları geldi.

Sabancı'ya yapılan kötü eleştirilere karşı çıkanlar ise "Kadın latife yapmış ne var bunda" dedi.

