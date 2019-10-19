HABER

Arzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivalinin açılış oyunu olan Arzu Tramvayı ekibi, bu sene ilki düzenlenen organizasyonu değerlendirdi.Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından hayata geçirilen Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında ilki düzenlenen ‘Uluslararası Tiyatro Festivali’ başladı.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivalinin açılış oyunu olan Arzu Tramvayı ekibi, bu sene ilki düzenlenen organizasyonu değerlendirdi.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından hayata geçirilen Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında ilki düzenlenen ‘Uluslararası Tiyatro Festivali’ başladı. Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivalinin galası öncesinde usta oyuncular basın mensuplarıyla bir araya geldi. Festival hakkındaki düşüncelerini aktaran oyuncular, böyle bir organizasyonun içerisinde oldukları için son derece mutlu olduklarını belirtti. Tennessee Williams’ın kaleme aldığı ve tiyatro için bir dönüm noktası kabul edilen, oyunculuklarını da Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim’in sahnelediği Arzu Tramvayı oyunu, izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı.

“Umarım böyle güzel sahneler artar”
Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, “Burada olmaktan, böyle bir organizasyonda olmaktan çok mutluyuz. İlk geldiğimiz anda sahne bizi büyüledi. Eskişehir’de bu kadar güzel bir sahne olduğunu kendi adıma bilmiyordum. Umarım böyle güzel sahneler artar. Pek çok oyun geliyor, 3 tane yabancı oyun var, Türk oyunları var. Açılışı yapıyor olmaktan çok mutluyuz” dedi.

“Özellikle üniversitelerin yaptığı festivalleri çok seviyorum”
Festivallerin herkes gibi kendisini de çok heyecanlandırdığını anlatan oyuncu Şebnem Bozoklu, “Festivaller herkes gibi beni de çok heyecanlandırıyor. Hem bir oyuncu hem de bir oyuncu olarak özellikle üniversitelerin yaptığı festivalleri çok seviyorum. Bu bir uluslararası festival ayrıca yurt dışından da gelen ekipler olacak. Şahane bir şey, tüm Eskişehirlilere ve Anadolu Üniversitesi’nin öğrencilerine uzun soluklu ve güzel bir festival diliyorum. Burada oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Hem üniversitede oynayacağımız için hem de festivalin açılış oyunu olarak düşünüldüğümüz için kendimizi iyi hissediyoruz, keyfimiz yerinde” ifadelerini kullandı.

“Buraya tekrar gelmek isteriz”
Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor da festivalle ilgili “Buraya gelmemiz çok hoş oldu. Salonu gördüğümde aklım durdu, inanamadım genişliğine. Yol boyunca sosyal medyadan yer problemiyle ilgili paylaşımlar okuduk. Öğrencilerden çok yazı geldi. O kadar üzüldük ki başka oyunlarımızda var, hepimiz ayarlasak da izleyemeyenler için keşke gelebilsek dedik. Biraz yer problemi olmuş galiba festivalin ilk günü olduğu için. Bizim hiçbir kabahatimiz yok, bizim bilebileceğimiz bir şey değil. Buraya tekrar gelmek isteriz aynı oyunlar. Çünkü oyunumuz hakikaten çok güzel. Burada olmaktan çok mutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.
Eskişehir’e ilk defa oyun oynamak için geldiğini aktaran İbrahim Selim ise, açılış oyunu olarak sahne almanın çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Arzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdi

Arzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdi

Arzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdi

Arzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdi

Arzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdi

Arzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdi

Arzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdi

Arzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdi

Arzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdi

Arzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdi

Arzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdi

Arzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdi

Arzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.