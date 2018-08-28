Arzuhalciler teknolojiye direniyor

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Adliyesi karşısında daktilo tezgahlarını açan arzuhalciler, gelişen teknolojiye rağmen varlıklarını sürdürüyor. Birçok kişi dilekçelerini yazdırmak için arzuhalcileri tercih ediyor.
Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ mahallesinde bulunan Adana Adliyesi karşısında tezgah açan arzuhalciler, bilgisayar yerine daktilo kullanmayı tercih ediyor. Yolu adliyeye düşen birçok kişi, şikayet dilekçelerini arzuhalcilere yazdırıyor. 15 yıldır bu işi yaptığını söyleyen eski avukat katibi Yaşar Fatih Eskikambur, "Farklı sıkıntılarla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmak isteyenler bize gelip dilekçe yazdırıyor. Bazen çok farklı konular anlatıp bize dilekçe yazdırıyorlar. Bu kadar yıldır çok ilginç anılarım oldu. Komşumun tavuğu marulumu yedi, camıma su sıçrattılar diyenler bile var" diye konuştu.
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