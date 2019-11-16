Arzuhalcilik yaparak 8 çocuğunu okutup, evlendirdi

Mehmet Mucahit CEYLAN- Rihan ALP/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da yaşayan Remzi Filizay (74), arzuhalcilik yaparak 8 çocuğunu okutup, evlendirmenin gururunu yaşıyor. Valilik binası önünde mesleğini yapan Filizay'ın okuttuğu çocuklarından ikisi öğretmen, biri mühendis, biri de doktor oldu.

Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşlarının yakınlarında daktilolarıyla dilekçe yazarak geçimini sağlayan arzuhalcilerin sayısı 5'e düştü. Diyarbakır Valiliği'nin karşısındaki kaldırımda, bir duvar dibinde arzuhalcilik yaparak geçimini sağlayan 8 çocuk babası Remzi Filizay, hem çocuklarını okuttu, hem de çocuklarından 5'ini evlendirdi. Filizay'ın okuttuğu çocuklarından 2'si öğretmen, 1'i mühendis, 1'i de doktor oldu.

24 YILDIR ARZUHALCİLİK YAPIYOR

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde infaz koruma memuru olarak görev yaptıktan sonra 1994 yılında Diyarbakır'da arzuhalciliğe başlayan Filizay, çeyrek asır arzuhalcilikle geride bıraktığını aktararak, arzuhalciliğin eskiden karlı bir meslek olduğunu söyledi. Eskiden günde 40 dilekçe yazabildiğini belirten Filizay, şöyle konuştu: