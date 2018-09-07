Arzum, IFA 2018’de büyük ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - Arzum, tüketici elektroniği ve ev aletleri alanında dünyanın en önemli ticaret fuarlarından IFA 2018 Fuarı'nda inovasyonu ve tasarımı ile ödüllü ürünleriyle ziyaretçilerden tam not aldı.

Arzum açıklamasına göre, Arzum, 31 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 2018 IFA Berlin Uluslararası Elektronik Ürünler ve Teknolojileri Fuarı'na katılım gösterdi. Marka fuar süresince gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım ve ütü olmak üzere 6 ürün kategorisindeki en yeni teknolojilere ve tasarımlara sahip ürünleriyle büyük ilgi gördü.

İnovasyonu ve tasarımı ile ödüllü kahve makinaları Arzum OKKA, Arzum OKKA Minio ve OKKA ailesinin en yenisi Arzum OKKA Grandio ile “OKKA’lı bir Türk Kahvesi” deneyimi yaşatan marka, Arzum OKKA Grandio’yu ilk kez tüketicilerle buluşturdu. LED aydınlatmalı dokunmatik paneli ve akıllı su teknolojisiyle birlikte kahve severlere birçok yeni özellik sunan Arzum OKKA Grandio, fuarın dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı. Arzum OKKA ailesinin yeni üyesi Türk Kahvesi değirmeni Arzum OKKA Beangourmet de fuar kapsamında tüketicilerle ilk kez buluştu.