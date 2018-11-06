Arzum, OKKA ailesiyle Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - OKKA ailesiyle dünyanın dört bir köşesine Türk kahvesi kültürünü taşıyan Arzum, Şanghay'da düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yerini aldı.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilki gerçekleştirilen ve 10 Kasım'a kadar devam edecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı kapılarını açtı. Fuara, 130 ülkeden 3 binden fazla firma katılım gösteriyor.

Arzum markası da başta OKKA ailesi olmak üzere inovatif ürünleriyle fuarda yerini aldı. Türk kahvesinin dünyaya yayılımını misyon edinen ve ihracat yaptığı dünyanın 35 ülkesine Türk kahvesi kültürünü yaymayı amaçlayan Arzum, fuar kapsamında OKKA kahve makineleri ve Türk kahvesi çekirdeği öğütücüsü Arzum OKKA Beangourmet'yi yeni pazarlara tanıtmaya devam ediyor.

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- "Çin'de kahve pazarı dünya ortalamasının üzerinde büyüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Çin'deki kahve pazarının dünya ortalamasının üzerinde büyüdüğüne dikkati çekerek, "Arzum OKKA ailemizin diğer fuarlarda olduğu gibi bu fuarda da büyük ilgi çekeceğine ve bize yeni fırsatlar sunacağına eminiz. Çin'de kahve pazarı dünya ortalamasının üzerinde büyüyor." ifadesini kullandı.