Arzum Onan 2. çocuğu neden yapmadıklarını açıkladı

1993 Avrupa Güzeli Arzum Onan, arkadaşı Özlem Kaymaz ile Instagram’daki yayında sohbet etti. Güzelliğinin sırrıyla ilgili konuşan Onan, “Herkes kendime nasıl baktığımı merak ediyor. Fazla makyaj yapmam, çok su içerim. Ama işin aslı; genetik açıdan torpilliyim. Annem ve teyzem de çok güzeldir” dedi.

‘EVLİLİK EMEK İSTER’

Mehmet Aslantuğ ile 24 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Onan, ‘Mutlu evliliğin sırrı ne?’ sorusunu şöyle yanıtladı:

“Aslında bir sırrı yok. Evlilik emek ister. Emeksiz yürümez. Zaman, sabır,disiplin gerekir. İnsan yeri geliyor, kendine bile tahammül edemiyor, değişiyor ve dönüşüyor.”