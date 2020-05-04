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Arzum Onan 2. çocuğu neden yapmadıklarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 11:35 | Son Güncelleme

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın Instagram'daki yayınına katılan Arzum Onan, güzelliğinin sırrını açıklarken, "İşin aslı; genetik açıdan torpilliyim" dedi. Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren Onan, ikinci çocuğu yapmak istediklerini ancak sağlık sorunları nedeniyle yapamadıklarını açıkladı.

1993 Avrupa Güzeli Arzum Onan, arkadaşı Özlem Kaymaz ile Instagram’daki yayında sohbet etti. Güzelliğinin sırrıyla ilgili konuşan Onan, “Herkes kendime nasıl baktığımı merak ediyor. Fazla makyaj yapmam, çok su içerim. Ama işin aslı; genetik açıdan torpilliyim. Annem ve teyzem de çok güzeldir” dedi.

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‘EVLİLİK EMEK İSTER’

Mehmet Aslantuğ ile 24 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Onan, ‘Mutlu evliliğin sırrı ne?’ sorusunu şöyle yanıtladı:

“Aslında bir sırrı yok. Evlilik emek ister. Emeksiz yürümez. Zaman, sabır,disiplin gerekir. İnsan yeri geliyor, kendine bile tahammül edemiyor, değişiyor ve dönüşüyor.”

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  1. çocuğu neden yapmadıklarını da açıklayan Onan, “İkinci çocuk yapacaktık ama sağlık sorunları baş gösterdi. Sonra da Can ile kardeşinin arasının fazla olmasını istemedim” dedi. 2004 yılında lenf kanserine yakalanan Arzum Onan, iki yıllık tedavinin ardından hastalığı yenmişti.
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Anahtar Kelimeler:
arzum onan, 2. çocuk, Mehmet Aslantuğ,

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