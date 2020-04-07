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Arzum Onan: Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 12:20 | Son Güncelleme

Arzum Onan, eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ ile kendilerini koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya aldı. Gerekli izolasyon kurallarına uyan Onan, önceki gün oğlu ile çekildiği bir kareyi, "Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu" notu ile yayınladı.

Arzum Onan: Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu

Arzum Onan, kendisi gibi oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 1996'da nikah masasına oturdu. İkili, 2000 yılında oğulları Can'ı kucağına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu tattı.

Instagram'ı aktif kullanan Onan, zaman zaman ailesi ile neşeli anları takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor. Ancak son dönemlerde koronavirüs salgını nedeniyle oğlu ve eşi ile kendisini eve kapatan Arzum Onan, karantina günlerini yayınlıyor.

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"GURURLU ANNE POZU"

Önceki gün sosyal medyaya Can ile gülümserken çekildiği bir pozunu ekleyen Onan, "Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu" ifadelerini kullandı. Sanatçının, anne-oğul paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
arzum onan, traş,

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
camianın en örnek ailesi masaallah
MAŞALLAH BABASI VE ANNESİ GİBİ ÇOCUKTA ÇOK YAKIŞIKLI...
arzum onan çok zayıflamış ya
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