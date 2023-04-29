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Arzum Onan'dan 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanma iddialarına yanıt geldi! "Daha depremin yaralarını saramamışken..."

29.04.2023 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 27 yıllık evliliklerini sonlandıracakları iddia edilen çiftten Arzum Onan, iddialara yanıt verdi.

Arzum Onan'dan 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanma iddialarına yanıt geldi! "Daha depremin yaralarını saramamışken..."

Mehmet Aslantuğ'un TRT1'deki Yürek Çıkmazı dizisinden ayrılışı sonrası ikili, magazin gündeminde oldukça konuşulmuştu. Boşanacakları haberleri ile gündeme gelen ikiliden Arzum Onan, eşi Mehmet Aslantuğ'a sahip çıktı.

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1996'da nikah masasına oturan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, gözlerden uzak bir şekilde evliliklerini sürdürüyordu.

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Mehmet Aslantuğ, 2023 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi(TİP)'nden Muğla milletvekili adayı olarak seçime girecek.

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Ünlü çiftin, Can Aslantuğ adında da bir çocukları bulunuyor.

ARZUM ONAN SAHİP ÇIKTI

Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile olan boşanma haberleri sonrası eşine sahip çıktı. Onan, Instagram hesabından paylaştığı bir yazıyla iddiaları yalanladı. Eski manken ve oyuncu Arzum Onan paylaşımında,
"Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü!

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30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ‘psikolojik şiddet’ her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez.
Zamanla her ilişkinin yaşadığı/ yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez.” ifadelerini kullandı.

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