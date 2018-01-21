MAGAZİN

Arzum Onan’dan ana-oğul selfiesi

MAGAZİN HABERLERİ | 21.01.2018 13:38 | Son Güncelleme 6 saat önce

Eski model Arzum Onan sosyal medya hesabından oğlu Can'la çektiği bir selfieyi paylaştı.

Arzum Onan’dan ana-oğul selfiesi

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile örnek olarak gösterilen bir evlilik sürdüren Arzum Onan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden.

Daha çok yaptığı sanat çalışmalarını ve katıldığı davetleri hesabından paylaşan Onan bu defa oğlu Can’la birlikte çektiği bir selfieyi paylaştı. Magazin dünyasından uzak tutmaya çalıştıkları oğullarıyla nadir olarak kamera karşısına geçen Aslantuğ ailesi bu defa kurallarını esnetmiş görünüyor. Arzum Onan 18 yaşındaki oğlu Can’la birlikte çektiği selfieyi Ana&Oğul notuyla paylaştı. Onan’nın bu selfiesi 100 bine yakın beğeni aldı.

arzum-onan

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arzum onan Can

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