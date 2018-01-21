Arzum Onan’dan ana-oğul selfiesi

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile örnek olarak gösterilen bir evlilik sürdüren Arzum Onan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden.

Daha çok yaptığı sanat çalışmalarını ve katıldığı davetleri hesabından paylaşan Onan bu defa oğlu Can’la birlikte çektiği bir selfieyi paylaştı. Magazin dünyasından uzak tutmaya çalıştıkları oğullarıyla nadir olarak kamera karşısına geçen Aslantuğ ailesi bu defa kurallarını esnetmiş görünüyor. Arzum Onan 18 yaşındaki oğlu Can’la birlikte çektiği selfieyi Ana&Oğul notuyla paylaştı. Onan’nın bu selfiesi 100 bine yakın beğeni aldı.

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