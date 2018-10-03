Arzum Onan'ın 'Kadın' sergisi açıldı

Cemal Yurttaş / İstanbul,(DHA) ARZUM Onan Aslantuğ, ''Dokuz'' isimli sergisinden sonra, bugün ikinci kişisel sergisi olan ''Kadın'' sergisini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde açtı. Sergide ahşap, bronz, metal ve mermerden kadın heykelleri yer alıyor. 22 eserin yer aldığı sergi 14 Ekim'e kadar sanatseverlere açık olacak.
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