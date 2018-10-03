HABER

Arzum Onan'ın 'Kadın' sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 00:48 | Son Güncelleme

  ARZUM Onan Aslantuğ, ''Dokuz'' isimli sergisinden sonra, bugün ikinci kişisel sergisi olan ''Kadın'' sergisini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde açtı.

Arzum Onan'ın 'Kadın' sergisi açıldı

Cemal Yurttaş / İstanbul,(DHA) ARZUM Onan Aslantuğ, ''Dokuz'' isimli sergisinden sonra, bugün ikinci kişisel sergisi olan ''Kadın'' sergisini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde açtı. Sergide ahşap, bronz, metal ve mermerden kadın heykelleri yer alıyor. 22 eserin yer aldığı sergi 14 Ekim'e kadar sanatseverlere açık olacak.

(FOTOĞRAFLI)

Arzum Onan'ın 'Kadın' sergisi açıldıArzum Onan'ın 'Kadın' sergisi açıldıArzum Onan'ın 'Kadın' sergisi açıldıArzum Onan'ın 'Kadın' sergisi açıldı

PARTNERBilmediğiniz 5 WhatsApp eklentisi!Bilmediğiniz 5 WhatsApp eklentisi!
Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre ettiMustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti
Kedileri çuvala koymaya çalışırken görüntülenen madenci: Kötü bir niyetim yoktuKedileri çuvala koymaya çalışırken görüntülenen madenci: Kötü bir niyetim yoktu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede

Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Porto - Galatasaray maçının kanalı açıklandı!

Porto - Galatasaray maçının kanalı açıklandı!

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!

Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!

İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.