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Arzum Smartfit: Sağlıklı yaşama bağlanın

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2018 09:03 | Son Güncelleme

Spor yapanların, sağlıklı yaşama özen gösterenlerin gözdesi olacak Bluetooth teknolojili yeni vücut analiz baskülü Arzum Smartfit ile vücut değerleri her an her yerde yanınızda.

Arzum Smartfit: Sağlıklı yaşama bağlanın

Arzum, vücut değerlerinin kolaylıkla takip edilmesini ve saklanmasını sağlayan akıllı Smartfit baskül ile sağlıklı yaşamı destekliyor. Yağ, su, kas, kemik ölçümü yapabilen Smartfit baskül, Bluetooth bağlantı özelliği sayesinde detaylı vücut analizini telefona taşıyor.

iOS ve Android cihazlarla uyumlu basküldeki verileri görebilmek için, App Store ya da Google Play üzerinden FeelFit uygulamasını indirmek ve eşleştirme yapmak yeterli oluyor. 20 kişiye kadar otomatik profil tanıma özelliğine sahip Smartfit baskül, kalabalık ailelerin tüm üyelerinin verilerini saklayabiliyor.

Ultra şeffaf geniş cam yüzeyinin üzerindeki led ekranıyla rahat ve okunabilir kilo verisi sunan baskül, 50 gr hassasiyet özelliğiyle de vücuttaki en küçük değişimi bile fark etmenizi sağlıyor. Fiziksel veri raporuyla günlük, haftalık, aylık ve yıllık vücut değerlerinizin değişimini gözlemleme fırsatı sunan baskül, hedeflenen kiloya ulaşmak için önceki vücut değerlerini analiz etmenizi sağlıyor ve motivasyonu artırıyor.

Arzum Smartfit baskül, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle spor yapanları ve sağlıklı yaşama özen gösterenleri bekliyor.

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Arzum Smartfit Bluetooth

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