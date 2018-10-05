Arzum Smartfit: Sağlıklı yaşama bağlanın

Arzum, vücut değerlerinin kolaylıkla takip edilmesini ve saklanmasını sağlayan akıllı Smartfit baskül ile sağlıklı yaşamı destekliyor. Yağ, su, kas, kemik ölçümü yapabilen Smartfit baskül, Bluetooth bağlantı özelliği sayesinde detaylı vücut analizini telefona taşıyor.

iOS ve Android cihazlarla uyumlu basküldeki verileri görebilmek için, App Store ya da Google Play üzerinden FeelFit uygulamasını indirmek ve eşleştirme yapmak yeterli oluyor. 20 kişiye kadar otomatik profil tanıma özelliğine sahip Smartfit baskül, kalabalık ailelerin tüm üyelerinin verilerini saklayabiliyor.

Ultra şeffaf geniş cam yüzeyinin üzerindeki led ekranıyla rahat ve okunabilir kilo verisi sunan baskül, 50 gr hassasiyet özelliğiyle de vücuttaki en küçük değişimi bile fark etmenizi sağlıyor. Fiziksel veri raporuyla günlük, haftalık, aylık ve yıllık vücut değerlerinizin değişimini gözlemleme fırsatı sunan baskül, hedeflenen kiloya ulaşmak için önceki vücut değerlerini analiz etmenizi sağlıyor ve motivasyonu artırıyor.

Arzum Smartfit baskül, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle spor yapanları ve sağlıklı yaşama özen gösterenleri bekliyor.

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