Arzum ve Beymen Club'tan ortak koleksiyon

İSTANBUL (AA) - Arzum ve Beymen Club işbirliği ile hayata geçirilen "ARZUM X BEYMEN CLUB KOLEKSİYONU", Türkiye’de bir ilke imza atarak modayı elektrikli ev aletleri ile buluşturdu.

Arzum ve Beymen ortak açıklamasına göre, Türkiye'nin önde gelen markalarından Arzum ve Beymen Club, uzmanlık ve yaratıcılıklarını birleştirdi. Arzum ve Beymen Club işbirliği ile hayata geçirilen "ARZUM X BEYMEN CLUB KOLEKSİYONU", Türkiye’de ilk kez modayı elektrikli ev aletleriyle bir araya getirdi.

"Sen dokunursun değişir dünya" mottosuyla 52 yıldır kadınların en büyük yardımcısı olan, modayı ve trendleri yakından takip ederek yeni teknolojileri evlere taşıyan Arzum'un en sevilen ürünlerinden Estilo Su Isıtıcı, OKKA Minio Türk Kahve Makinası, Shake’N Take Kişisel Blender, Harman Delux Çay Makinesi, Tostçu Delux Izgara ve Tost Makinesi bu koleksiyonda tasarımla buluşuyor.

- Somalı kadınlara destek

"ARZUM X BEYMEN CLUB KOLEKSİYONU" ayrıca 2014 yılında yaşanan maden faciası sonrasında hayata geçirilen Soma Artisans ile ortak bir çalışma gerçekleştirildi. Koleksiyonda yer alan Estilo Su Isıtıcı ve Harman Delux Çay Makinesi için Soma Artisans atölyelerinde el emeğiyle hazırlanan renkli elişi süslemeler hazırlandı. Elişi süslemeler tasarımlara nostaljik bir boyut katarken, aynı zamanda da Somalı kadınların ekonomik güçlenmesine ve çocuklarının eğitimine katkı sağladı.