Arzum Onan fiziğiyle büyüledi

Eşi Mehmet Aslantuğ ile 22 yılı geride bırakan Arzum Onan şu sıralar yazın tadını çıkarıyor.
Arzum yıllara meydan okuyor
1 / 7
Arzum Onan tatilini Bodrum'da geçiriyor! 44 yaşındaki güzel isme bir bakan bir daha baktı.
2 / 7
Eski Türkiye güzeli, yıllara meydan okuyan düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
3 / 7
Gün boyu gölgede dinlenen Onan, akşam vakti kendisini serin sulara bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca suyun içinden çıkmayan Arzum Onan, sonrasında iskeleye geçti.
4 / 7
Mayosunu çıkararak bikinisini giyen güzel oyuncu, sonrasında kitap okudu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum