MAGAZİN

Arzum Onan fiziğiyle büyüledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 09:08 | Son Güncelleme

Arzum Onan önceki gün Bodrum 5 Oda Otel’de denize girerken görüntülendi.

Eşi Mehmet Aslantuğ ile 22 yılı geride bırakan Arzum Onan şu sıralar yazın tadını çıkarıyor.

Arzum yıllara meydan okuyor

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Arzum Onan tatilini Bodrum'da geçiriyor! 44 yaşındaki güzel isme bir bakan bir daha baktı.
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Eski Türkiye güzeli, yıllara meydan okuyan düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
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Gün boyu gölgede dinlenen Onan, akşam vakti kendisini serin sulara bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca suyun içinden çıkmayan Arzum Onan, sonrasında iskeleye geçti.
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Mayosunu çıkararak bikinisini giyen güzel oyuncu, sonrasında kitap okudu.
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