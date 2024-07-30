As bayrakları as! Justin Bieber milyonlarca takipçisine o Türkü gösterdi!

Dünyada en çok tanınan şarkıcılardan biri olan Justin Bieber 293 milyon takipçili sosyal medya hesabından, Osmaniye Düziçi’nde bir düğünde oynayan 8 yaşındaki Ahmet'in videosunu paylaştı. Milyonların gördüğü videoya büyük bir ilgi yağarken, video Key Glock'un şarkısıyla mixlenerek yeniden paylaşıldı.

‘‘JUSTİN BİEBER İLE TANIŞMAYI İSTERİM’’

8 yaşındaki dansı şovuyla milyonların beğenisini alan Ahmet Aygün, videonun bu kadar çok paylaşılmasına çok sevindiğini söyleyerek, "Oynamayı çok seviyorum. Gittiğim düğünlerde oynarım. İnsanlar oynamamı çok seviyor ama bazen de nazar oluyor" dedi.

Aygün, Justin Bieber'in paylaştığını gördüğünde çok sevindiğini ve çok beğenildiğini söyleyerek, "Günün birinde Justin Bieber ile tanışmayı isterim" diye duygularını ifade etti.

‘‘INSTAGRAM'DA 13 MİLYON KEZ İZLENMİŞ’’

Dans etmeyi çok seven Ahmet'in bir düğünde oyun havası oynadığı görüntüyü ilk olarak paylaşan sanatçı Emrah Türkoğlu da "Ahmet çok yetenekli bir çocuk, müzik kulağı da çok iyi. Paylaştığım video Instagram'da 13 milyon kez izlenmiş. Güzel bir duygu. Paylaşımımı Justin Bieber'in paylaşmasına şaşırdım. Gurur duyduk, mutluyuz" dedi. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır