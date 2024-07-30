HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. As bayrakları as! Justin Bieber milyonlarca takipçisine o Türkü gösterdi!

As bayrakları as! Justin Bieber milyonlarca takipçisine o Türkü gösterdi!

30.07.2024 13:51
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Donald Trump, Vladimir Putin ve Kim Jong-Un’a benzeyen 3 kişi Paris'te görüntülendi

Donald Trump, Vladimir Putin ve Kim Jong-Un’a benzeyen 3 kişi Paris'te görüntülendi

Göz göre göre otomobili çaldılar! Araç sahibi de yakalamak için böyle koştu

Göz göre göre otomobili çaldılar! Araç sahibi de yakalamak için böyle koştu

İstanbul'da alev alan motosiklete ilginç müdahale kamerada: Binadan kovayla su döktüler

İstanbul'da alev alan motosiklete ilginç müdahale kamerada: Binadan kovayla su döktüler

İçerik devam ediyor
30.07.2024 13:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde model Hailey Bieber ile ilk bebeğini kucağına almayı bekleyen Justin Bieber, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Genç kızların hayran olduğu Bieber, Osmaniye'deki bir düğünde dansıyla dikkat çeken 8 yaşındaki Ahmet'in videosunu paylaştı.

Dünyada en çok tanınan şarkıcılardan biri olan Justin Bieber 293 milyon takipçili sosyal medya hesabından, Osmaniye Düziçi’nde bir düğünde oynayan 8 yaşındaki Ahmet'in videosunu paylaştı. Milyonların gördüğü videoya büyük bir ilgi yağarken, video Key Glock'un şarkısıyla mixlenerek yeniden paylaşıldı.

‘‘JUSTİN BİEBER İLE TANIŞMAYI İSTERİM’’

8 yaşındaki dansı şovuyla milyonların beğenisini alan Ahmet Aygün, videonun bu kadar çok paylaşılmasına çok sevindiğini söyleyerek, "Oynamayı çok seviyorum. Gittiğim düğünlerde oynarım. İnsanlar oynamamı çok seviyor ama bazen de nazar oluyor" dedi.
Aygün, Justin Bieber'in paylaştığını gördüğünde çok sevindiğini ve çok beğenildiğini söyleyerek, "Günün birinde Justin Bieber ile tanışmayı isterim" diye duygularını ifade etti.

ahmet1jpeg-7D1HGz-Ib06QHa4Nnd23jA

‘‘INSTAGRAM'DA 13 MİLYON KEZ İZLENMİŞ’’

Dans etmeyi çok seven Ahmet'in bir düğünde oyun havası oynadığı görüntüyü ilk olarak paylaşan sanatçı Emrah Türkoğlu da "Ahmet çok yetenekli bir çocuk, müzik kulağı da çok iyi. Paylaştığım video Instagram'da 13 milyon kez izlenmiş. Güzel bir duygu. Paylaşımımı Justin Bieber'in paylaşmasına şaşırdım. Gurur duyduk, mutluyuz" dedi. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Türkiye ile Ermenistan arasında kritik temas! Sınır kapısında görüştülerTürkiye ile Ermenistan arasında kritik temas! Sınır kapısında görüştüler
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Justin Bieber
En Çok Okunan Haberler
Kenan Işık'a son veda! Tabutun başındaki o kişi merak edildi

Kenan Işık'a son veda! Tabutun başındaki o kişi merak edildi

Konutta yatırım fırsatı arayanlar bu dairelere dikkat! Hem daha ucuz hem getirisi fazla!

Konutta yatırım fırsatı arayanlar bu dairelere dikkat! Hem daha ucuz hem getirisi fazla!

1 günde topladığı parayla hayrete düşüren dilencinin sırrı ortaya çıktı! "Bozuk para verdiğimizde beğenmeyip üstümüze atıyordu"

1 günde topladığı parayla hayrete düşüren dilencinin sırrı ortaya çıktı! "Bozuk para verdiğimizde beğenmeyip üstümüze atıyordu"

Su istediği kadının evine zorla girip taciz etmek istedi! Korkan kadın evden koşarak uzlaştı

Su istediği kadının evine zorla girip taciz etmek istedi! Korkan kadın evden koşarak uzlaştı

Takvimleri hazır, motto bile belli! Toplantılarda konuşulanlar kulislerden sızdı

Takvimleri hazır, motto bile belli! Toplantılarda konuşulanlar kulislerden sızdı

1970'lerin hastalığı boğmaca geri döndü!

1970'lerin hastalığı boğmaca geri döndü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.