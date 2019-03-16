HABER

AS Parti'den Cumhur İttifakı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 17:02 | Son Güncelleme

AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı: - "Genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de hiçbir beklentimiz olmadan bekamız için Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz"

AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin bekası için Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini bildirdi.

Kayıkcı, yaptığı yazılı açıklamada, AS Parti kurucularının büyük çoğunluğunun emekli astsubaylardan oluştuğunu, AK Parti iktidarı döneminde 32 bin mağdur emekli astsubaydan 22 bininin özlük haklarında günün koşullarına uygun olarak iyileştirmeler yapıldığını aktardı. Kayıkcı, geri kalan 10 bin kişi için de gereken iyileştirmelerin yapılacağından kuşkularının bulunmadığına işaret etti.

Kayıkcı, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldıklarını bildirerek şunları kaydetti:

"Çukur operasyonlarının kaynağının malum belediyeler olduğu göz önüne alındığında beka sorunu olduğu kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçekliktir. Uzun yıllar devletin her türlü kademelerine sızan illegal yapıların bu yerel seçimlerde de bu tür bir girişimde bulunma ihtimalini göz ardı etmemek gerekir. Bu bakımdan genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de hiçbir beklentimiz olmadan bekamız için Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz."

PARTNEROsmanlı'yla gurur duyuyorum ama miras peşinde değilim!Osmanlı'yla gurur duyuyorum ama miras peşinde değilim!
Bakan Kasapoğlu: Bisiklet kullanımını alışkanlık haline getirmeliyiz (2)Bakan Kasapoğlu: Bisiklet kullanımını alışkanlık haline getirmeliyiz (2)
Bakan Koca’dan Afyonkarahisar’ın lezzetleri ile ilgili değerlendirmeBakan Koca’dan Afyonkarahisar’ın lezzetleri ile ilgili değerlendirme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AS Pari Genel Başkanı Cavit Kayıkcı cumhur ittifakı

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de babası ve ağabeyi cinayete azmettirmekten tutuklanan emlakçı öldürüldü

Dehşet! Kurşun yağmuruna tutuldu

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Gaziantep-Kilis yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep-Kilis yolunda feci kaza!

Yeni Zelanda'daki katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı!

Katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı!

Son dakika! Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.