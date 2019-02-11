- KARS (İHA) - Kars-Erzurum arası yolcu taşıyan midibüs, yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle kaza yaptı. Kazada 20’nin üzerinde yolcu yaralandı.

- Kars-Erzurum arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs, yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle önde seyir halindeki kamyona arkadan çarparak kamyonun devrilmesine neden oldu. Kazada 20’nin üzerinde kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

- Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

- (AA-AA-SO-Y)

