HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Asabi kedi hem misafire hem de sahibini hastanelik etti! "İçine canavar kaçmış, kaplan gibi, vampir gibi atladı"

Asabi kedi hem misafire hem de sahibini hastanelik etti! "İçine canavar kaçmış, kaplan gibi, vampir gibi atladı"

11.07.2024 18:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da misafirliğe gittiği evde arkadaşının beslediği kedinin saldırısına uğraşan iki kadın ambulans hastaneye kaldırıldı. Kadınların vücutlarının birçok noktasında tırmalama ve diş izleri olduğu görüldü. Tedbir amaçlı kuduz aşısı vurulan Şerife A. yaşadıkları olayı "Kediyi sabah veteriner gelip sakinleştirici iğne vurmuş ve götürmüş. O kedi evde olsa o eve girmemiz mümkün değil. İçine canavar kaçmış, kaplan gibi, vampir gibi atladı. " sözleriyle anlattı.

Asabi kedi hem misafire hem de sahibini hastanelik etti! "İçine canavar kaçmış, kaplan gibi, vampir gibi atladı"

İlginç olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Yıllardır görüştüğü bir arkadaşının evine misafirliğe giden Şerife A., sohbet ederken camı açmak için hareketlendiği sırada yakın arkadaşının 14 yaşında olan ve küçüklüğünden bu yana evde beslediği kedinin saldırısına uğradı. Bir anda üzerine atlayan kedinin pençe darbeleri ve ısırıkları ile neye uğradığı şaşıran Şerife A.'ya arkadaşı yardım etmek istedi. Ancak saldırgan kedi yıllardır kendisini besleyen sahibine de saldırdı. Kedinin saldırısından güçlükle kendilerini kurtaran ve evden dışarı çıkan Şerife A. ve arkadaşı çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

AW244761_05

"BİR ANDA ÜZERİMİZE ATLADI"

Hastanede yaralarına pansuman yapılan iki kadına tedbir amaçlı kuduz aşısı vuruldu. Kedinin kendilerine saldırı anlarını anlatan Şerife A., yıllardır evde beslenen bir kedi olduğunu ve daha önce bu tarz bir eylemi olmadığını belirterek, “Arkadaşımda oturmuş çay içiyorduk, kedi de sandalyede oturuyordu. Aramızda masa vardı, arkadaşım ‘perdeyi açar mısın' dedi. Sandalyenin üzerinden bir anda uçar gibi üzerime enseme atladı. Kolumu, sırtımı falan ısırdı. Kadın beni kurtarmak için kediyi üzerimden almak isterken bu sefer ona saldırdı. 14 yaşında yıllardır kendi besliyor bir de. O'da korktu, ben de korktum” dedi.

AW244761_06

"KEDİNİN İÇİNE CANAVAR KAÇMIŞ"

Evden çıkarak ambulans çağırdıklarını ve hastaneye gittiklerini belirten Şerife A., “İkimiz de yaşlı ve kan sulandırıcı ilaç kullandığımız için ambulans çağırdık. Hastaneye gittik. Hastanede yaralarımızı pansuman ettiler. Bugün de gidip arkadaşımı göremedim. Kediyi sabah veteriner gelip sakinleştirici iğne vurmuş ve götürmüş. O kedi evde olsa o eve girmemiz mümkün değil. İçine canavar kaçmış, kaplan gibi, vampir gibi atladı. Ben artık kedinin olduğu yere yaklaşmaya korkuyorum" ifadelerini kullandı.

AW244761_02

"NEDEN SALDIRDI ANLAMADIK"

Kedileri sevmesine rağmen yaşadığı olay sonrası kedi fobisi oluştuğunu belirten Şerife A., “Mahallede kediler var ama evde kedi beslemem. Onlara her gün yiyecek, mama veriyordum. Bugün dedim ki ‘Bugün size yiyecek yok siz nankörsünüz. Biriniz gelir atlar üstüme gözümü oyarsınız' dedim. Ben kedileri severim, bütün sokak hayvanlarını besliyorum. Hatta köpekler beni gördüklerinde o diyor ‘beni seveceksin, o beni', ben sırf onlar için tavuk alıp pişiriyorum, onlara götürüp yediriyorum. Ben böyle bir insanım, ama bu kedi beni niye sevmedi, saldırdı, ben onu anlamadım. Hiçbir şeyini görmedim, ilk defa oldu. Doktorlar, yaşlandığı için hayvanların beyninde sulanma olduğunu, kısırlaştırma yapılmadığı için agresifleşip, saldırganlaştığını söylüyor” dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express
Duyduğu ses ölümüne neden oldu! Müdahaleler çaresiz kaldıDuyduğu ses ölümüne neden oldu! Müdahaleler çaresiz kaldı
Anahtar Kelimeler:
antalya kedi
En Çok Okunan Haberler
Başkan yine Büyükekşi oluyor! TFF Başkanlık seçimi öncesi bir isim daha çekildi

Başkan yine Büyükekşi oluyor! TFF Başkanlık seçimi öncesi bir isim daha çekildi

Yer: Adana! Polis merkezini pompalı tüfekle bastı: Olay öncesi "şehit olmaya gidiyorum" demiş...

Yer: Adana! Polis merkezini pompalı tüfekle bastı: Olay öncesi "şehit olmaya gidiyorum" demiş...

La Nina başlıyor! 'Rekor sıcaklık lafını çok fazla kullanamayacağız'

La Nina başlıyor! 'Rekor sıcaklık lafını çok fazla kullanamayacağız'

Yıllardır hastalığı çekiyordu! Gerçek, fenalaşınca ortaya çıktı!

Yıllardır hastalığı çekiyordu! Gerçek, fenalaşınca ortaya çıktı!

Önder'in yanıtı bütün Meclis'i güldürdü: Sizde bir sıkıntı var!

Önder'in yanıtı bütün Meclis'i güldürdü: Sizde bir sıkıntı var!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.