HABER

"Asaf Erdemli: Entropi" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 21:14 | Son Güncelleme

"Asaf Erdemli: Entropi" sergisi açıldı

"Asaf Erdemli: Entropi" sergisi, başkentli sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

CerModern Hub Salonu'nda açılan sergide, heykeltıraş Asaf Erdemli "Çile" adını verdiği bir performans da sergiledi.

Sergi, 12 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Altın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulunduAltın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulundu
Antalya'da avukatlardan 'sessiz yürüyüş'Antalya'da avukatlardan 'sessiz yürüyüş'
Kartal'da gemide çıkan yangını mürettebatı söndürdüKartal'da gemide çıkan yangını mürettebatı söndürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asaf Erdemli CerModern

En Çok Okunan Haberler

YSK kararı verdi! O itiraz reddedildi

YSK kararı verdi! O itiraz reddedildi

Korkutan açıklama: Yeni bir silah denedik!

Korkutan açıklama: Yeni bir silah denedik!

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

'Çocuklar Duymasın, 2023'te ekranlara dönecek'

'Çocuklar Duymasın, 2023'te ekranlara dönecek'

AK Parti'de istifa sinyali!

AK Parti'de istifa sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soma faciası davasında Can Gürkan tahliye edildi

Soma faciası davasında tahliye kararı!

İBB resmi hesabından Ekrem İmamoğlu mesajı!

İBB hesabından İmamoğlu mesajı!

Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya'ya hapis cezası!

FETÖ davasında Ali Kaya'ya hapis cezası!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.