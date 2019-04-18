"Asaf Erdemli: Entropi" sergisi açıldı

"Asaf Erdemli: Entropi" sergisi, ba\u015fkentli sanatseverlerin izlenimine sunuldu.\nCerModern Hub Salonu'nda a\u00e7\u0131lan sergide, heykelt\u0131ra\u015f Asaf Erdemli "\u00c7ile" ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi bir performans da sergiledi.\nSergi, 12 May\u0131s'a kadar gezilebilecek.Alt\u0131n ve yakutlarla i\u015flenmi\u015f! Bir depoda bulunduAntalya'da avukatlardan 'sessiz y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f'Kartal'da gemide \u00e7\u0131kan yang\u0131n\u0131 m\u00fcrettebat\u0131 s\u00f6nd\u00fcrd\u00fc
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