Asaf isminin anlamı nedir? O karakterle popülerliği arttı! Asaf Kur'an'da geçiyor mu?

Son yıllarda ailelerin çocuklarına seçtikleri isimler üzerinde dizilerdeki karakterler de etkili oluyor. Bir süredir aileler arasında erkek çocuklara verilen popüler isimlerden bir tanesi Asaf ismi. Bu ismin popülerliğini artıran etkenlerden bir tanesi ise bir dönem ekranlara gelen Kalp Atışı dizisi. Kalp Atışı dizisinde Gökhan Alkan'ın canlandırdığı doktor Ali Asaf'ın ardından aileler çocuklarında bu ismi tercih etmeye başladı. Öyle ki Ali Asaf ismi 2017 yılında en çok koyulan 50. isim iken 2018 yılına gelindiğinde en çok koyulan 7. isim haline geldi. Bu nedenle bu ismi tercih etmek isteyenler tarafından Asaf isminin anlamı nedir diye araştırma yapılıyor. İşte Asaf ne demek sorusunun yanıtı ve ismi analizi ile manası... ASAF İSMİNİN ANLAMI NEDİR? Son dönemlerde sıklıkla tercih edilen bu ismin anlamı da oldukça merak ediliyor. Çünkü bir ismin anlamının o kişinin yaşamına ve karakterine etki edeceğine inanılıyor. Asaf ismi birden fazla anlama sahip. Bu anlamlardan bir tanesi vezir anlamı. Bunun yanı sıra erdem, yönetimde başarı ve ileri görüşlülük anlamlarını da taşıyor. Hz. Süleyman'ın ünlü veziri de bu isme sahip ve bu kişi Hz. Süleyman'ın en çok güvendiği kişi olarak biliniyordu. Bunun yanı sıra Neml suresinde anlatılanlar Asaf üzerine yorumlandı ve bunun ardından padişahın vezirlerine Asaf unvanı verdili.

Arapça kökenli ve erkek çocuklarında kullanılan Asaf ismi Kur'an'da geçen isimler arasında yer almıyor. Ancak buna rağmen bu ismi çocuklara koymanın önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Genellikle bu isim, Asaf ismiyle uyumlu isimler ile birlikte kullanılarak çocuklara iki isim şeklinde veriliyor. Bu güzel ismi taşıyan çok sayıda ünlü isim de var. Bu isme sahip ünlüler arasında şair Asaf Halet Çelebi, sahne sanatçısı Asaf Çiyiltepe, ekonomist Asaf Savaş Akat ve söz yazarı Asaf Avidan bulunuyor. ASAF İSMİNİN ANALİZİ İsimlerin taşıdığı anlamların yanı sıra içerisindeki harflerin temsil ettiği karakter özelliklerinden yola çıkılarak da bir analiz ve yorumlama yapılabiliyor. Tüm harfler kişinin karakter özelliklerine etki edebilecek bazı detayları barındırıyor. Nihayetinde ismin bütününe dair çıkarımlar yapılabiliyor. Asaf isminin harflerinin temsil ettiği karakter özellikleri de şöyle: A: Enerjik, atılgan, analiz ve algılama duygusu gelişmiş, mantığıyla hareket eden

S: Hayalperest ve eğlenceli

A: Enerjik, atılgan, analiz ve algılama duygusu gelişmiş, mantığıyla hareket eden

F: Uysal, güven verici, sakin ve karizmatik Bu isme sahip olan kişilerde doğal olarak liderlik vasfı bulunur. Özel düşüncelere ve görüşlere sahip olan bu insanlar kimsenin etkisinde kalarak karar almazlar. Öte yandan görev ve sorumluluktan da kaçmazlar. Cesaretleriyle de bilinirler ve zorlukların üstesinden gelme konusunda sihirbaz gibi davranırlar. Hisleri kuvvetli olan ve hislerine göre hareket eden bu kişilerin yine de bazı davranışlarında dikkatli olması gerekir. Arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlanırlar ve insanların evlerinde ağırlamayı çok severler. Kendilerini başkalarına adadıkları ve başkalarının sorunlarını çözmek için uğraştıkları bilinir.