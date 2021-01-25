Asaf isminin anlamı nedir? O karakterle popülerliği arttı! Asaf Kur'an'da geçiyor mu?

Son yıllarda ailelerin çocuklarına seçtikleri isimler üzerinde dizilerdeki karakterler de etkili oluyor. Bir süredir aileler arasında erkek çocuklara verilen popüler isimlerden bir tanesi Asaf ismi. Bu ismin popülerliğini artıran etkenlerden bir tanesi ise bir dönem ekranlara gelen Kalp Atışı dizisi. Kalp Atışı dizisinde Gökhan Alkan'ın canlandırdığı doktor Ali Asaf'ın ardından aileler çocuklarında bu ismi tercih etmeye başladı. Öyle ki Ali Asaf ismi 2017 yılında en çok koyulan 50. isim iken 2018 yılına gelindiğinde en çok koyulan 7. isim haline geldi. Bu nedenle bu ismi tercih etmek isteyenler tarafından Asaf isminin anlamı nedir diye araştırma yapılıyor. İşte Asaf ne demek sorusunun yanıtı ve ismi analizi ile manası...
Son dönemlerde sıklıkla tercih edilen bu ismin anlamı da oldukça merak ediliyor. Çünkü bir ismin anlamının o kişinin yaşamına ve karakterine etki edeceğine inanılıyor. Asaf ismi birden fazla anlama sahip. Bu anlamlardan bir tanesi vezir anlamı. Bunun yanı sıra erdem, yönetimde başarı ve ileri görüşlülük anlamlarını da taşıyor. Hz. Süleyman'ın ünlü veziri de bu isme sahip ve bu kişi Hz. Süleyman'ın en çok güvendiği kişi olarak biliniyordu. Bunun yanı sıra Neml suresinde anlatılanlar Asaf üzerine yorumlandı ve bunun ardından padişahın vezirlerine Asaf unvanı verdili.
Arapça kökenli ve erkek çocuklarında kullanılan Asaf ismi Kur'an'da geçen isimler arasında yer almıyor. Ancak buna rağmen bu ismi çocuklara koymanın önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Genellikle bu isim, Asaf ismiyle uyumlu isimler ile birlikte kullanılarak çocuklara iki isim şeklinde veriliyor. Bu güzel ismi taşıyan çok sayıda ünlü isim de var. Bu isme sahip ünlüler arasında şair Asaf Halet Çelebi, sahne sanatçısı Asaf Çiyiltepe, ekonomist Asaf Savaş Akat ve söz yazarı Asaf Avidan bulunuyor.
İsimlerin taşıdığı anlamların yanı sıra içerisindeki harflerin temsil ettiği karakter özelliklerinden yola çıkılarak da bir analiz ve yorumlama yapılabiliyor. Tüm harfler kişinin karakter özelliklerine etki edebilecek bazı detayları barındırıyor. Nihayetinde ismin bütününe dair çıkarımlar yapılabiliyor. Asaf isminin harflerinin temsil ettiği karakter özellikleri de şöyle:
Bu isme sahip olan kişilerde doğal olarak liderlik vasfı bulunur. Özel düşüncelere ve görüşlere sahip olan bu insanlar kimsenin etkisinde kalarak karar almazlar. Öte yandan görev ve sorumluluktan da kaçmazlar. Cesaretleriyle de bilinirler ve zorlukların üstesinden gelme konusunda sihirbaz gibi davranırlar. Hisleri kuvvetli olan ve hislerine göre hareket eden bu kişilerin yine de bazı davranışlarında dikkatli olması gerekir. Arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlanırlar ve insanların evlerinde ağırlamayı çok severler. Kendilerini başkalarına adadıkları ve başkalarının sorunlarını çözmek için uğraştıkları bilinir.
TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alan bu isim, vezir anlamı ve Hz. Süleyman'ın veziri anlamıyla geçiyor. Arapça kökenli bu ad, erkek çocuklarında kullanılıyor. Farklı isimlerle bir arada iki isim halinde de sıkça kullanıldığı görülen bu ismin, manasına ek olarak falına dair de yorumlarda bulunmak mümkün oluyor.
Öfke kontrolünde oldukça başarılı oldukları bilinen bu kişiler, pozitif yapıları sayesinde insanlar tarafından seviliyorlar. Aynı zamanda yetenekli yapıları hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatını kolaylaştırıyor. Çünkü karakterleri gereği sadece kendileri için de çevrelerindeki insanlar için de bir şeyler yapıyorlar. Her şeye kolayca adapte olabilmeleri zor zamanlarda dahi başarılı işler yapabilmelerini sağlıyor. İnsanlardan intikam almak gibi bir yapıları olmadığı için çevrelerindeki herkesin en çok güven duyduğu kişiler arasında bulunurlar. Aynı zamanda değersiz hissettiren insanları çevrelerinde tutmamaları gerekiyor.
Asaf isminin yanına ikinci isim olarak ise Ali, Ömer, Savaş, Zeki, Emir, Ege, Mert, Buğra, Selim, Emre ve Tuna isimleri önerilebiliyor.
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