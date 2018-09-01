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Aşağı Çoruh Vadisi 1. Organik Hasat Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 19:16 | Son Güncelleme

Bayburt'taki şenlikte 18 köyde üretilen en iyi organik ürünler belirlendi

Bayburt'ta organik ürünlerin tanıtımı amacıyla "Aşağı Çoruh Vadisi 1. Organik Hasat Şenliği" düzenlendi.

Bayburt Valiliği ile İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğünce organize edilen şenlikte, kentteki 18 köyde vatandaşlarca üretilen en iyi bal, karpuz, domates, en güzel kuru fasulye yemeği, köy ekmeği ve köy ketesi belirlendi.

Şenlikte ayrıca balık tutma, rafting, bisiklet, çuval ve yumurta yarışmaları da yapıldı. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği çuval ve yumurta taşıma yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ilki yapılan şenliğin kendilerine toprağı sadık yar olarak belirleyen ve kendilerini toprağa adayan emektar çiftçilerin günü olduğunu belirtti.

Çiftçilerin ürünlerine kıymet vermek ve ürünlerin farkında olmak için şenliği organize ettiklerini dile getiren Pehlivan, "Onların üretimi, gayreti, toprağa dokunuşu, işleyişi, sabrı olmasa bu etkinliği yapamazdık. O yüzden çiftçilerimizle gururu duyuyoruz." dedi.

Pehlivan, etkinliğin adını kaliteli ürünleri sergilemek için organik hasat şenliği koyduklarını ifade ederek, "Bu ürünlerin içerisinde emek, alın teri, özveri ve her şeyden önce sevgi, saygı, bu toprağa bağlılık var." diye konuştu.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal da emeğin ve alın terinin kutsal bekçileri olan çiftçilerle karşı karşıya durduğu için heyecanlı olduğunu dile getirerek, Çoruh Vadisi'nde organik tarım ürünü konusunda emek sarf edenleri tebrik ettiğini söyledi.

Programa, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, bazı kamu kurum müdürleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

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