Aşağı Saksonya’daki cezaevlerinde Ankara’dan gönderilen imamlar çalışamayacak

Eyalet Adalet Bakanlığı, ilgili sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda memur olarak maaş alan ve Türkiye’den gönderilen imamların cezaevlerinde çalışmasına artık izin verilmeyeceği açıklandı. Eyalet Adalet Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) ile tutuklu ve mahkumlara dini hizmet verilmesi konusunda yapılan anlaşmanın feshedildiği belirtildi.

Eyalet Adalet Başkanı Barbara Havliza, DİTİB’in “yabancı devletlerin etkisinden kurtularak, bağımsız, Almanya’da yerleşmiş bir dini cemaat” olmayı başaramadığını ifade etti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan Havliza, cezaevi gibi hassas bir alanda “sarsılmamış güven” ortamı bulunması şart olduğunu belirterek, imamların “üçüncü ülkelerin etkisinden bağımsız” olması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'den gönderilmeyen imamlar göreve devam edecek

Açıklamada, DİTİB camilerinde görevli olmalarına rağmen, Türkiye’den gönderilmeyen ve maaşları Türkiye tarafından ödenmeyen; cezaevlerinde yarı zamanlı veya gönüllü olarak hizmet veren imamların, sözleşmenin feshedilmesinden etkilenmediği belirtildi.