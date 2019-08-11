"Asakir-i Şahane" kemeri yeniden hayat buluyor

EYÜP ELEVLİ - Ordulu deri ustası Şekip Duran'ın, Osmanlı döneminde bir grup asker tarafından kullanılan ve tokasında "Asakir-i Şahane" yazısı ile ay-yıldız simgesinin yer aldığı kemerden esinlenerek hazırladığı ürün, hem yurt içinden hem de yurt dışından talep görüyor.

Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "padişahın askerleri" anlamına gelen "Asakir-i Şahane" yazılı kemer tokasını, ilk kez 1984 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde askerlik görevi sırasında gördüğünü söyledi.

Bölgede yapılan kazıda çıkartılan tokanın kendisini çok etkilediğini belirten Duran, sonraki yıllarda kemer tokasının anlamına ve hazırlanışına ilişkin araştırmalar yaptığını dile getirdi.

Atölyesinde ham deriden genellikle kamp ve doğa yürüyüşleri yapanların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli ürünler imal eden 53 yaşındaki Duran, "Dağcılar, kampçılar doğada ihtiyaç duydukları balta, bıçak gibi araç gereçleri bellerindeki aparatlara asarak taşıyor. Bunları taşıyabilmeleri için de bellerindeki deri kemerin kalın olması gerekiyor." dedi.