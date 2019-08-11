HABER

"Asakir-i Şahane" kemeri yeniden hayat buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

Ordulu deri ustası Şekip Duran'ın, Osmanlı döneminde bir grup asker tarafından kullanılan ve tokasında "Asakir-i Şahane" yazısı ile ay-yıldız simgesinin yer aldığı kemerden esinlenerek yaptığı ürün, yurt içi ve yurt dışından talep görüyor - Şekip Duran: - "Öncelikli amacım geçmişimizle ilgili olan bu kemerin tanıtımına katkı sağlamak"

EYÜP ELEVLİ - Ordulu deri ustası Şekip Duran'ın, Osmanlı döneminde bir grup asker tarafından kullanılan ve tokasında "Asakir-i Şahane" yazısı ile ay-yıldız simgesinin yer aldığı kemerden esinlenerek hazırladığı ürün, hem yurt içinden hem de yurt dışından talep görüyor.

Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "padişahın askerleri" anlamına gelen "Asakir-i Şahane" yazılı kemer tokasını, ilk kez 1984 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde askerlik görevi sırasında gördüğünü söyledi.

Bölgede yapılan kazıda çıkartılan tokanın kendisini çok etkilediğini belirten Duran, sonraki yıllarda kemer tokasının anlamına ve hazırlanışına ilişkin araştırmalar yaptığını dile getirdi.

Atölyesinde ham deriden genellikle kamp ve doğa yürüyüşleri yapanların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli ürünler imal eden 53 yaşındaki Duran, "Dağcılar, kampçılar doğada ihtiyaç duydukları balta, bıçak gibi araç gereçleri bellerindeki aparatlara asarak taşıyor. Bunları taşıyabilmeleri için de bellerindeki deri kemerin kalın olması gerekiyor." dedi.

Duran, bu ihtiyaç üzerine aklına ecdat yadigarı, tokasında yarım ay şeklinde Osmanlıca "Asakir-i Şahane" yazan kemerden hazırlamaya karar verdiğini anlatarak, "Hem sağlam hem de günümüze taşımış olurum diye düşündüm." ifadesini kullandı.

- "Avrupa'nın çok yerine gönderdim"

Deri kemerin, boyama işleminden önce bir gün bitkisel yağda beklettiğini belirten Duran, şöyle devam etti:

"Derinin boyada da en az yarım gün bekletilmesi gerekiyor. Cilası yapıldıktan sonra pirinç malzemelerin montajına geçiyorum. Bir kemerin hazırlanışı üç gün sürüyor. Pirinç tokanın dökümünden, kemere takılacak son haline kadar olan sürecin hepsi elimden geçiyor. Tesviyesi, eskitmesi, asit indirgemesi ve cilalanması. Deri nasıl her aşamada benim elimden geçiyorsa toka da aynı şekilde. Bu da beni mutlu ediyor."

Duran, kemerin bakımının düzenli yapılması durumunda 100 yılı aşkın süre kullanılabileceğine dikkati çekerek, "Bitkisel yağ kullanılarak belli aralıklarla bakımı yapılmalı. Ben zaten baştan yağlıyorum. Emdiği yağ derinin çatlamasını, küflenmesini önlüyor." diye konuştu.

Kemeri hazırlamanın kendisini mutlu ettiğini belirten Duran, işi canıgönülden isteyen kişiye öğretebileceğini söyledi.

Duran, kemerin tanıtımını kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığını ifade ederek, "Elimden geldiğince bu kemeri tanıtmaya çalışıyorum. Öncelikli amacım geçmişimizle ilgili olan bu kemerin tanıtımına katkı sağlamak." dedi.

"Asakir-i Şahane" kemerine Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geldiğinin altını çizen Şekip Duran, "Hem yurt içinden hem de yurt dışından kemere ilgi var. Avrupa'nın çok yerine gönderdim. Kanada, Avustralya, Dubai, Katar gibi birçok ülkeye daha gönderdim." ifadelerini kullandı.

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Başkan Çebi, kurban satış ve kesim alanında vatandaşla bayramlaştıBaşkan Çebi, kurban satış ve kesim alanında vatandaşla bayramlaştı
Sivas'ta acemi kasaplar hastaneleri doldurduSivas'ta acemi kasaplar hastaneleri doldurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asakir-i Şahane kemeri Deri ustası Şekip Duran ordu

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manavgat'ta yangın! 4 ev, 4 samanlık ve ahır yandı

Korkutan yangın! Otların tutuşmasıyla başladı...

Rize'de kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Babasını trans bireyle basıp öldürmüştü! Ayrıntılar ortaya çıktı

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Anneler için bayram mesajları 2019

Anneler için bayram mesajları

Son dakika! Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!

'Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin'

Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'a indi

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.