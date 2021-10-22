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Asal sevk başvurusu nedir? Evrak alma başlangıç tarihi nedir?

22.10.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte asal sevk başvuruları ve evrak alma başlangıç tarihi ile ilgili detaylar merak edilir. Askerlik çağına gelen her Türk genci, vatani görevini yapmadan önce askerlik şubelerine başvuru yapar. Başvuruların ardından asal sevk başvurusu işlemleri yapılır.

Asal sevk başvurusu nedir? Evrak alma başlangıç tarihi nedir?

Nerede askerlik yapacağını gösteren belgelerde sevk başlangıç tarihi ifadesi yer alır. Asker olacak gençlerin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim tarihinin başlangıcı, e-Devlet’te yayınlanan belgede yer alır.

ASAL SEVK BAŞVURUSU NEDİR?

ASAL sevk başvurusu sayfasından asker adayları gideceği birlikleri kolayca öğrenerek, sevk için gerekli evraklarını çıktı alabiliyor. Bunun için E-Devlet üzerinden;

Hizmet Seçimi

Er Sınıflandırma Sonucu

Sevk Bilgilendirmesi

Sevk Kişisel Bilgiler

Sevk Başvuru Bilgilendirme

Sevk Belgesi

adımları izleniyor.

ASKERLİK EVRAK ALMA BAŞLANGIÇ TARİHİ NEDİR?

Askerlik başvurusu yapan veya askerlik çağılan gelenler için düzenlenen belgelerde yer alan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacakların askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını gösteriyor. Sevk bitiş tarihi de askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününü belirtiyor.

Askerlik çağı her erkeğin nüfus kayıtlarında yazan yaşına göredir ve 20 yaşına girdiği senenin ocak ayının birinci günü itibarıyla başlayıp, 40 bir yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmi bir yıl sürer. Bu süre, Cumhurbaşkanı kararıyla beş yıla kadar uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar askerliklerini, vatandaşlığa alındıkları tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yaştaki Türk vatandaşı yükümlüler gibi yaparlar. Bunlardan gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl yirmi iki yaşında olanlar askerlik yapmış sayılırlar. Bunların askerlikleri, istekleri hâlinde vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenir. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görürler. Bunlar, seferberlik hâlinde ihtiyaca göre askere sevk edilebilirler.

ASAL SEVK BAŞVURUSU SONRASINDA NELER YAPILMALI?

a. Eğitim birliğinize Kabul ve Toplanma Merkezi vasıtasıyla gidecekseniz askerlik şubesi başkanlığınca verilen talimata göre hareket ediniz.

b. Gideceğiniz eğitim merkezi ve sınıfınız; yoklama sırasında tespit edilen eğitim durumu, sağlık, meslek vb. nitelikleriniz ve kuvvetlerin ihtiyacı esas alınarak bilgisayar ortamında şifreli/kodlu kayıtlarla ve 7 kişilik heyet huzurunda tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan veya yapılacak olan söylentilere inanmayınız.

c. Eğitim merkezine katılmak için yola çıkarken; sevk evrakınızı yanınıza alınız. Ayrıca nüfus cüzdanı, varsa sürücü belgenizi ve mesleki yeterlilik belgenizi beraberinizde götürmeyi unutmayınız.

d. Kutsal vatan hizmetini yapmak üzere, sevk işlemlerinizin yapılmasını müteakip, yol ücreti ile yiyecek bedeli adınıza PTT’ye yatırılacaktır. Pttkart’ınızı aktif hale getirmenizi müteakip Pttmatik'ten veya nüfus cüzdanınızla birlikte PTT işyerlerinden adınıza yatırılan paranızı alabilirsiniz. ç. Sevk tarihinden itibaren hukuken asker kişi olduğunuzu unutmayınız. Resmi makamlarca veya ailelerce düzenlenen uğurlama törenleri dışındaki Siyasi parti, dernek, sendika, vakıf, vb. kuruluş ve oluşumların toplantılarına katılmanızın suç teşkil edebileceğini biliniz.

e. Muhtaç durumda varsa eş ve çocuklarınız ile anne ve babanıza askerlik hizmetiniz sırasında yardım edilmesi mümkündür. Eş ve çocuklarınız ile anne ve babanızın; bu imkândan faydalanabilmesi için, ikamet ettiği il veya ilçedeki Aile ve Sosyal Politikalar il/ilçe

f. Sevk belgesini memlekette unuttuğunuz veya kaybettiğiniz taktirde bulunduğunuz yerdeki en yakın askerlik şubesine müracaat ederek sevk belgenizi yeniden almanız gerekmektedir.

müdürlükleri ile valilik, kaymakamlık veya belediye başkanlıklarına müracaatları gerekmektedir. Eş ve çocuklarınızın bu haklardan yararlanabilmesi için resmi nikâh şartı bulunmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet askerlik

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