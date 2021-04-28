Asala şehidi Işık Yönder kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor

İş yaşamının dışında eskrim ve dağcılık sporlarıyla da ilgilenen Işık Yönder, Tahran’da Büyükelçilikte görev yapan Sadiye hanım ile evlendi. Işık Yönder, işe giderken 1984’te Asala terör örgütü tarafından şehit edildi.

IŞIK YÖNDER KİMDİR?

1937’de Zonguldak’ta doğan Işık Yönder, M. Çelikel Lisesini bitirdikten sonra bir süre Şeker Sigorta’da çalıştı. Tahran Üniversitesi’nde sigortacılık öğrenimi yapan Işık Yönder, hayatının son 13 senesini Tahran’da geçirdi.

AEG, Işıklar Holding ve ENKA Holding kuruluşlarının İran temsilciliğini yapan Işık Yönder, bunların dışında eskrim ve dağcılık dallarında önemli başarılar elde etti. Zonguldak’ta basketbol, futbol ve tenis olmak üzere sporun birçok alanında forma ıslatan Daryal Yönder’in de ağabeyi olan Işık Yönder, iş insanı olarak bulunduğu Tahran’da Büyükelçilikte görevli eşi Sadiye Hanım’la otomobille işe giderken, 28 Nisan 1984’te kalleş Asala saldırısında kafasına aldığı tek kurşunla ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

28 Nisan 1984’te İran-Tahran Büyükelçiliğinde görevli sekreter Şadiye Yönder’in eşi iş insanı Işık Yönder, evden işe gittiği esnada içinde bulunduğu araç seyir halindeyken, evlerine yakın bir noktada Ermeni terör örgütü ASALA teröristleri tarafından pusuya düşürülerek şehit edildi.

Bu olayın ardından, 1984’te Zonguldak Belediye Meclisi kararıyla Asala şehidi Işık Yönder’in ismi evlerinin yer aldığı bu caddeye verildi. Zonguldak Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan site bölgesini baştan sona bağlayan bulvara “Işık Yönder Caddesi” adı verildi.



