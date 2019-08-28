ASALA'nın şehit ettiği Albay Altıkat Ottawa'da anıldı

TORONTO (AA) - Kanada'nın başkenti Ottawa'da, 27 Ağustos 1982'de Ermeni terör örgütü ASALA mensubu teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Hava Pilot Kurmay Albay Atilla Altıkat, şehadetinin 37. yılında anıldı.

Şehit Albay Altıkat ve diğer tüm şehit kamu görevlileri için, Ottawa'da saldırının gerçekleştiği kavşakta dikilen ve 20 Eylül 2012'de Türk ve Kanada Dışişleri Bakanları tarafından törenle açılan Şehit Diplomatlar Anıtı'ndaki anma törenine, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği mensupları, diğer ülkelerin büyükelçiliklerinden diplomatlar, Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile Kanada Türk toplumu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından Şehit Diplomatlar Anıtı'na Askeri Ataşe Albay Kaya Geçgil ile birlikte çelenk bırakan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, yaptığı konuşmada, Albay Altıkat ve tüm şehitlerin acılarının tazeliğini koruduğunu belirtti.

Uras, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı mücadelede en çok fedakarlıkta bulunan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, terör ve şiddetin yüceltilmesinin asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Terörün asla amacına ulaşamayacağını ifade eden Uras, terör örgütlerinin, barış ve kardeşlik ideallerinin hayata geçirilmesini engelleyemeyeceklerini kaydetti.