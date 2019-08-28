HABER

ASALA'nın şehit ettiği Albay Altıkat Ottawa'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 03:08 | Son Güncelleme

Ermeni terör örgütü ASALA üyesi teröristlerce 27 Ağustos 1982'de Kanada'nın başkenti Ottawa'da katledilen Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Atilla Altıkat için anma töreni düzenlendi

TORONTO (AA) - Kanada'nın başkenti Ottawa'da, 27 Ağustos 1982'de Ermeni terör örgütü ASALA mensubu teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Hava Pilot Kurmay Albay Atilla Altıkat, şehadetinin 37. yılında anıldı.

Şehit Albay Altıkat ve diğer tüm şehit kamu görevlileri için, Ottawa'da saldırının gerçekleştiği kavşakta dikilen ve 20 Eylül 2012'de Türk ve Kanada Dışişleri Bakanları tarafından törenle açılan Şehit Diplomatlar Anıtı'ndaki anma törenine, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği mensupları, diğer ülkelerin büyükelçiliklerinden diplomatlar, Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile Kanada Türk toplumu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından Şehit Diplomatlar Anıtı'na Askeri Ataşe Albay Kaya Geçgil ile birlikte çelenk bırakan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, yaptığı konuşmada, Albay Altıkat ve tüm şehitlerin acılarının tazeliğini koruduğunu belirtti.

Uras, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı mücadelede en çok fedakarlıkta bulunan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, terör ve şiddetin yüceltilmesinin asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Terörün asla amacına ulaşamayacağını ifade eden Uras, terör örgütlerinin, barış ve kardeşlik ideallerinin hayata geçirilmesini engelleyemeyeceklerini kaydetti.

Törene katılan eski Senatör Anne Cools da zamanın Başbakanı Pierre Trudeau'nun bu insanlık suçu karşısında çok sarsıldığını söyledi. Dönemin gazetelerinden alıntılar yapan Cools, Albay Altıkat'ın şehit edilmesi, 1982 yılında Ermeni teröristlerce Ottawa Büyükelçiliği eski Ticaret Müşaviri Kani Güngör'e düzenlenen saldırı ve 1985 yılında Ottawa Büyükelçiliğine yapılan terör baskını hakkında bilgi verdi.

Kanadalı Türkler Konseyi Temsilcisi Özay Mehmet ise Albay Altıkat'ı şehit eden teröristlerin hala yakalanamadığına dikkati çekerek, Kanada Türk toplumunun geç de olsa adaletin tecelli etmesini beklediğini, suçluların yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılana kadar bu konunun takipçisi olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Anma töreninde daha sonra şehit diplomatlar ve kamu görevlileri için Montreal Yunus Camisi İmam-Hatibi Adem Atalay tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende Kanada Savunma Bakanlığında görevli Rahip Alex Lewanowicz de hayatını kaybeden Kanadalı diplomatlar için dua okudu.

Türkiye'nin Ottawa Askeri Ataşesi Kurmay Albay Atilla Altıkat, 27 Ağustos 1982 sabahı işine giderken kırmızı ışıkta durduğu sırada, ASALA mensubu teröristlerin çapraz ateşi sonucu şehit düşmüştü. Kanada'da öldürülen ilk diplomat olan Albay Altıkat'ın şehadetinin üzerinden 37 yıl geçmesine rağmen katilleri hala bulunamadı. Türkiye, 2012 yılında Altıkat'ın öldürüldüğü yere, Şehit Diplomatlar Anıtı yaptırarak ASALA terörüne kurban verilen şehit diplomatları ölümsüzleştirmişti.

PARTNER Beste'den tatil pozları Beste'den tatil pozları
500 bin TL değerinde! Hepsi ele geçirildi500 bin TL değerinde! Hepsi ele geçirildi
Jandarmanın dikkati facianın önüne geçti!Jandarmanın dikkati facianın önüne geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASALA’nın şehit ettiği Albay Altıkat Ottawa’da anıldı Kanada Şehit Albay Atilla Altıkat'ı anma töreni Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras

En Çok Okunan Haberler

Falcao ile ilgili sıcak gelişme

Falcao ile ilgili sıcak gelişme

Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Beşiktaş'tan sürpriz transfer

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den kritik çağrı!

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den kritik çağrı!

İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldı

İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldı

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
500 bin TL değerinde! Hepsi ele geçirildi

500 bin TL değerinde! Hepsi ele geçirildi

Jandarmanın dikkati facianın önüne geçti!

Jandarmanın dikkati facianın önüne geçti!

İş arkadaşları haber alamayınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İki ay önce kaza geçirmişti! Talihsiz son!

Gece yarısı feci kaza! Araç bu hale geldi: Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı feci kaza! Araç hurdaya döndü!

Yangın çıkarıp babasını aradı: Evi yaktım, ben gidiyorum

Yangın çıkarıp babasını aradı: Evi yaktım, ben gidiyorum

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu'nda feci kaza! O anlar böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.