ASAM heyetinden MÜSİAD Malezya'ya ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Malezya şubesi, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) heyetiyle birlikte Malezya'ya ziyarete gelen gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) temsilcilerini ağırladı.

MÜSİAD Malezya'nın başkent Kuala Lumpur'daki merkezinde düzenlenen etkinlikte Dilipak, dernek üyeleri ve Malezya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla küresel dünya düzeni, yapay zeka, siber saldırılar, uluslararası gıda endüstrisi ve Türk dış politikası üzerine sohbet etti.

Küresel düzenin 2050 yılına kadar dünya nüfusunda büyük bir azalma hedeflediğini belirten Dilipak, "Bugün dünya genelinde tezgahlanan terör ve iç savaşlar artık dünya nüfusunu azaltma planlarını yeterince karşılamıyor. Bu yüzden gıda genetiğiyle oynama, kısırlaştırma ve aile yapısını bozma gibi yöntemlere başvuruluyor." diye konuştu.

Dilipak, insanlığın bu tür küresel planlara karşı tedbirli olması gerektiğini vurgulayarak, "Gıda ve aile kavramı üzerinden oynanmak istenen bu oyuna karşı bizim söyleyecek sözümüz olması gerekiyor. Bu mücadeleyi sadece İslam dünyasına sınırlayarak değil, insanlık adına bir araya gelerek yapmamız lazım." ifadesini kullandı.