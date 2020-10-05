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ASAM'ın Garo Paylan açıklamasına tepki büyüyor

05.10.2020 17:52 | Son Güncelleme

ASAM'ın gazetelere ilan vererek Ermeni kökenli HDP Milletvekili Garo Paylan'ı ihanetle suçlamasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

ASAM'ın Garo Paylan açıklamasına tepki büyüyor

Sosyal medyada hedef gösterildiği gerekçesiyle Paylan'a destek paylaşımları yapıldı.Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin gazetelere ilan vererek Ermeni kökenli milletvekili Garo Paylan'ı ihanetle suçlamasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Hükümete yakın kesimler Paylan'ı Dağlık Karabağ krizindeki açıklamaları nedeniyle eleştirirken muhalif kesimler de Paylan'ın hedef gösterildiğini belirterek sosyal medya üzerinden destek paylaşımları yaptı.

Paylan'ın sadece fikirlerini dile getirdiği için hedef gösterildiği belirtilen destek açıklamasında, Paylan'ın nefret söylemiyle hedef gösterildiği ve bu tür hedef göstermelerin defalarca facialara yol açtığı vurgulandı.

ASAM'ın "Türk milletine ve bütün dünyaya Azerbaycan-Ermenistan sorununun çözümüne dair kanaatlerimizi deklare etmeyi zorunluluk olarak görüyoruz" denilen bildirisinde Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından derhal çıkması gerektiği ifade edilmiş ve Dağlık Karabağ'da savaşla ilgili HDP'nın tutumu ve HDP Milletvekili Garo Paylan'ın açıklamaları eleştirilmişti.

Bildiride "Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu kınayan TBMM bildirisine imza koymaktan kaçınan PKK terör örgütünün siyasi partisi HDP'nin bu ihanetçi tavrı Türk milleti tarafından not edilmiştir. HDP'li Garo Paylan'ın Azerbaycan ve Türkiye'yi hayasızca suçlayan ve Ermenistan'a açıkça arka çıkan sözleri asla kabul edilemez bir ihanetin belgesidir. Bağımsız yargiyi ve TBMM'yi bahsi geçen şahıs hakkında gereğini yapmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

ASAM'ın gazetelere ilan vererek yayınladığı bildiriyle kendisini hedef gösterdiğini söyleyen Paylan da ASAM hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Ermenistan'ın saldırganlıkla itham edildiği bildiride ASAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin imzası bulunuyor.

Paylan, Türkiye'nin savaş politikalarına karşı kendisinin her zaman barışın yanında durduğunu ifade ederek "Bazı odakların beni susturmak için harekete geçtiğini görüyorum. Bu açıklamanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Buna rağmen savaşları durdurmak için sorumluluk almaktan geri durmayacağım. Başıma gelebilecek her türlü saldırıdan, iktidar kadar, geçmiş nefret saldırılarında da sorumluluğu bulunan ASAM ve türevi organizasyonlar sorumludur" demişti.

DW/HS,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

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