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Asansör 6. kattan yere çakıldı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 18:20 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın asansörü 6.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın asansörü 6. kattan yere çakıldı, olayda 5 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Köşk Caddesi Elçi Sokak üzerinde bulunan 14 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişiyi taşıyan asansörün yukarı çıktığı sırada halatı koptu. 6. kattan yere çakılan asansör kabininde bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
Yaşanan olayda apartman sakinleri büyük panik yaşarken, vatandaşlarda pencereden olayı anlamaya çalıştı.

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