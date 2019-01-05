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Asansör boşluğuna düşen 2 işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 18:06 | Son Güncelleme

Asansör boşluğuna düşen 2 işçi öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, inşaat halindeki Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünün yeni hizmet binasında çalışan Ökkeş Sürmeli ve Emrullah Ersoy, 6'ncı katta asansör montajı yaparken dengesini kaybederek boşluğa düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Sürmeli ve Ersoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

İşçilerin inşaatta çalışmak üzere Kayseri'den geldikleri öğrenildi.

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asansör boşluğu Çorum inşaat kazası

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