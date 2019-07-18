HABER

Asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 09:02 | Son Güncelleme

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde koltuk tamir atölyesinde çalışan arkadaşlarına yardıma giden 17 yaşındaki genç apartmanın asansör boşluğuna düşerek yaralandı.Alınan bilgiye göre, bir koltuk tamir atölyesinde çalışan arkadaşlarına tamir edilen koltukları taşımak için yardıma giden Gürhan Yörük, dengesini kaybederek 5.

Asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde koltuk tamir atölyesinde çalışan arkadaşlarına yardıma giden 17 yaşındaki genç apartmanın asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir koltuk tamir atölyesinde çalışan arkadaşlarına tamir edilen koltukları taşımak için yardıma giden Gürhan Yörük, dengesini kaybederek 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Yörük, olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Adana’daki Başkent Üniversitesi Seyhan Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yörük’ün kaburgalarının kırıldığı ve omuriliğinde iç kanama olduğu tanısıyla ameliyata alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı
Ahıra kaçak içki operasyonuAhıra kaçak içki operasyonu
Adana'da 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirildiAdana'da 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.