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  4. Asansör boşluğuna düşen genç kızı itfaiye ekipleri kurtardı

Asansör boşluğuna düşen genç kızı itfaiye ekipleri kurtardı

17.01.2021 18:36 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde apartmanın asansör boşluğuna düşen genç kız, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde apartmanın asansör boşluğuna düşen genç kız, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.
Olay, Gölcük Değirmendere Topçular Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeynep A. (16), apartmanda bulunan asansör boşluğuna düştü. Genç kızın sesini duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından, Zeynep A. düştüğü yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zeynep A., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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