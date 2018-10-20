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Asansör boşluğuna düşen genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 19:03 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da su siparişini getirdiği apartmanın asansör boşluğuna düşen 19 yaşındaki Mustafa Çeliker hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde su siparişi getirdiği apartmanın asansör boşluğuna düşen Mustafa Çeliker (19) yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir siteye su getiren Çeliker'den haber alamayan firma yetkilileri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine apartmana gelen ekipler asansör boşluğuna düşen Çeliker'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bulunduğu yerden çıkarılan Mustafa Çeliker'in cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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