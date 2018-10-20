Asansör boşluğuna düşen genç öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde su siparişi getirdiği apartmanın asansör boşluğuna düşen Mustafa Çeliker (19) yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir siteye su getiren Çeliker'den haber alamayan firma yetkilileri durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine apartmana gelen ekipler asansör boşluğuna düşen Çeliker'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Bulunduğu yerden çıkarılan Mustafa Çeliker'in cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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