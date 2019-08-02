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Asansör boşluğuna düşen genç ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl İlçesinde babasının mobilya atölyesine ziyarete giden 14 yaşındaki genç karanlıkta görmediği yük asansörü boşluğuna düşerek ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, olay Mahmudiye Mahallesi Spor Sokak’taki atölyede meydana geldi.

Asansör boşluğuna düşen genç ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl İlçesinde babasının mobilya atölyesine ziyarete giden 14 yaşındaki genç karanlıkta görmediği yük asansörü boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, olay Mahmudiye Mahallesi Spor Sokak’taki atölyede meydana geldi. İmalathanenin 4.katına çıkan Talha C. (14), karanlıkta görmediği yük asansörü boşluğundan aşağı düştü. Talha C. önce süngerlerin üzerine ardından da beton zemine düştü. Ölümden dönen Talha C, ailesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Talha C. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Asansör boşluğuna düşen genç ölümden döndü

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