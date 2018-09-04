Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Trabzon'da, inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi yaşamanı yitirdi.

Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden yeni belediye ve kaymakamlık binası inşaatında çalışan Ömer Üren (27), inşaatın asansör boşluğuna düştü.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede, Üren'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı Üren'in cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

