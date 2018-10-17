Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Kütahya'da, bir inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak'ta inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 acil servis ekiplerince ağır yaralı olarak Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi Sedat Başyiğit, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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