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Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 19:35 | Son Güncelleme

Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki bir fabrikada çalışan Selim Cin, iş yerindeki asansör boşluğuna düştü.

Durumu fark eden diğer işçiler, yaralanan Selim Cin'i düştüğü asansör boşluğundan çıkartarak, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cin, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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