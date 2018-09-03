Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 3'üncü kattan asansör boşluğuna düşen işçi Ferda Özkan, ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, Zafer Mahallesi 167 ve 500 sokakların kesiştiği yerde bulunan inşaatta meydana geldi. 3'üncü katta asansör için çalışan işçilerden Ferda Özkan, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Beraber çalıştığı arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Yaralı işçi Özkan, yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda düştüğü yerden kurtarıldı. Özkan, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özkan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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