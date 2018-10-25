HABER

Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 14:36 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, inşaatta zemin katta bulunan asansör boşluğundan bodrum katına düşen Mustafa Yonat yaralandı.

SAPANCA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, inşaatta zemin katta bulunan asansör boşluğundan bodrum katına düşen Mustafa Yonat yaralandı. Olay, Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın zemin katında çalışan Mustafa Yonat dengesini kaybederek asansör boşluğundan aşağı düştü. Yaklaşık 2,5 metre yükseklikten bodrum katına düşen işçiyi gören arkadaşları 112 Acile haber verdi. Mustafa Yonat itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Yonat buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Yaralının ambulansa alınması -İnşaatın genel görünümü -Ambulansın ve polis aracının ayrılışı Süre; 0120.saniyeBoyut; 166 MB HABER-KAMERA İsa ÇİÇEKSAPANCA(Sakarya), (DHA)

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Yoldan geçen köpeğe saldıran köpeği bıçakladıYoldan geçen köpeğe saldıran köpeği bıçakladı
Köprüdeki intiharda 'atla' diye bağıran kadınlara kötü haber!Köprüdeki intiharda 'atla' diye bağıran kadınlara kötü haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da 1,5 milyon dolarlık Hint düğünü

Antalya'da 1,5 milyon dolarlık Hint düğünü

Eski karısından dayak yedi! 'Dışarı bile çıkamıyorum'

Eski karısından dayak yedi! 'Dışarı bile çıkamıyorum'

Köprüdeki intiharda 'atla' diye bağıran kadınlara kötü haber!

Köprüdeki intiharda 'atla' diye bağıran kadınlara kötü haber!

Aniden yola fırladı! Görenler dondu kaldı

Aniden yola fırladı! Görenler dondu kaldı

Korkunç manzara! Arabalar bu hale geldi

Korkunç manzara! Arabalar bu hale geldi

Vahşet! 2 hafta önce evlendiği karısını öldürdü

Vahşet! 2 hafta önce evlendiği karısını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.