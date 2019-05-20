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Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3.

Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçenin merkez Kümbet Mahallesi Onikişubat Caddesi’nde bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta asansör montajı yapan Hacı Bekir Taş isimli işçi, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düştü. İşçinin asansör boşluğuna düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, itfaiye ekipleri ile birlikte yaralıyı bulunduğu yerden çıkardılar. Vücudunun değişik yerlerinde kırıklar oluşan Taş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

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