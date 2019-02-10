Asansör boşluğuna düşen kadın öldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir inşaatta asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Seher Çıra (81) Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düştü.
İnşaat bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Çıra’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir de olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
Yapılan incelemelerin ardından Çıra'nın cesedi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çıra'nın odun toplamak için inşaata girdiği iddia edildi.
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