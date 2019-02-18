Zonguldak'ta asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özgül T. henüz belirlenemeyen nedenle Terakki Mahallesi'ndeki apartmanın asansör boşluğuna düştü.
Buradan yakınlarının yardımıyla çıkarılan Özgül T, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özgül T'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti
İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum