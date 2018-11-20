Asansör boşluğuna düşen kamyon şoför yaşamını yitirdi

Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, tuğla getirdiği inşaatın ikinci katından asansör boşluğuna düşen kamyon şoförü Yıldön Cin (52) yaşamını yitirdi.

13 Eylül Mahallesi, Muhtar Halil Kurşur Sokak'taki bir inşaata, dün saat 19.30 sıralarında tuğla getiren Yıldön Cin, havanın kararmaya başlaması nedeniyle yükünü boşaltmak için sabahı bekledi. Sabah tuğlaları indimek için inşaata gelen işçiler Cin'i kamyonun başında göremeyince merak edip, inşaata baktıklarında, asansör boşluğunda cesediyle karşılaşıp, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Cin'in cesedi, Soma Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Geceyi kamyonunda uyuyarak geçiren Cin'in tuvalet ihtiyacını gidermek için bir ara girdiği inşaatın ikinci katından asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdiği sanılırken, polis, olayla soruşturma başlattı.

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